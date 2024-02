BEM Onboarding #6: Organisation & Development

Academic Outreach - Dieses Team baut ein Netzwerks unter (jungen) Expert*innen aus der Wissenschaft auf, um unsere Reichweite zu erhöhen, Mitglieder für unser Advisory Board zu gewinnen und den Einfluss und die Bedeutung von BEM in der Wissenschaftscommunity zu vergrößern.

Datenschutz - Unser*e Datenschutzverantwortliche*r sorgt dafür, dass insbesondere personenbezogene Daten nicht missbraucht werden können. Dazu gehört zum einen, dass Informationen, die durch Einreichungen oder Kurs-Anmeldungen entstehen, in einem sicheren und transparenten Prozess fließen. Zum anderen aber auch, dass persönliche Angaben innerhalb des BEM-Team vertraulich bleiben.

Curriculare Integration - Dieses Team arbeitet daran, dass kurzfristig Kurse von BEM an allen deutschen Universitäten anerkannt und z.B. mit ECTS-Punkten honoriert werden. Langfristig treibt dieses Team die Verankerung zentraler Ideen von BEM in den Curricula deutscher Hochschulen voran - ein großes, aber auch so geniales und wichtiges Ziel!