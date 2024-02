[DEU] Engaging students in research - Mission Statement des Student Network for Open Science

Zwischen politischem Druck, der Gefahr medialer Überinterpretation einzelner Studien, wissenschaftlichem Replikationsunvermögen, und teils prekären Arbeitsbedingungen - es gilt, Wissenschaft weiter- und neuzudenken!

Wer einsteigen will, macht Forschung zu Beginn meist unbezahlt und nicht selten ohne eine strukturierte Einführung oder engmaschig Begleitung – Orientierung bietet nur der kritisierte Status Quo.

Eine gewinn- und gewinnerorientierte Publikationsindustrie produziert jedes Jahr eine zunehmende Zahl an Artikeln, von denen nur ein Bruchteil gelesen wird. Einige befürchten sogar, dass ein Großteil der publizierten Ergebnisse falsch ist [1]. Wo der akademische Aufstieg oder die Festanstellung von Publikationen und Positivergebnissen abhängig sind, werden junge Forschende zu unfreiwilligen Spielbällen eines hinkenden Systems.

Am Ende sind alle zufrieden und das System hat einmal mehr gewonnen.?! Studierende haben den Doktortitel, Arbeitsgruppenleiter*innen mehr Verhandlungsgrundlage für das Einwerben von Forschungsmitteln, etablierte Journale höhere Gewinne und die (Wissenschafts-)Welt mehr vermeintliche Evidenz (wenn sie darauf zugreifen kann).

- Eine kurze Geschichte der Wissenschaft!





Studierende sind die Wissenschaftler*innen und Wissenschaftsnutzer*innen von morgen und können mit ihrem studentischen Idealismus Grenzen und Realitäten verschieben. Sie haben den Freiraum und die gedankliche Flexibilität, kreativ, kritisch und vor allem anders zu denken und Ideen auszuprobieren, die im kompetitiven Wissenschaftssystem kaum Platz finden. Wer aus eigener Erfahrung weiß, dass Wissenschaft anders sein kann und sollte, wird den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess von Beginn an mit anderen Augen sehen und ein eigenes kritisches Wissenschaftsideal entwickeln.

Mit dem Student Network for Open Science (NOS, vormals Berlin Exchange Medicine), dem ersten studentisch kuratierten Open Science Journal, Aus- und Weiterbildungsnetzwerk und studentischen ThinkTank in den Lebens- und Gesundheitswissenschaften, bauen wir genau dafür die Infrastruktur.

Dabei ist NOS auf vier Eben aktiv, um nachhaltig zu einer transparenteren, faireren, inklusiveren und damit besseren Wissenschaft von morgen beizutragen:

Gut begleitete und kritische Publikations- und Reviewerfahrungen für Studierende

Wir wollen die Black Box rund um das wissenschaftliche Publizieren und das Peer-Review für Studierende öffnen! Wir sind überzeugt, dass erste Publikationserfahrungen gut begleitet und ohne Druck bereits frühzeitig im Studium gemacht werden sollten und strukturiertes Feedback durch Peers integraler Bestandteil des Einstiegs in die Wissenschaft sein sollte. Durch unsere Publikationsinfrastruktur wollen wir einen neuen Zugang zu Wissenschaft schaffen: Der erste Eindruck von Wissenschaft sollte kein unfaires, monetarisiertes Gegeneinander beeinflusst durch die Reichweite und Bekanntheit der jeweiligen Heimatinstititution sein. Und der erste Eindruck sollte nicht sein, dass in der Angst um die eigene wissenschaftliche Existenz Signifikanzen gefunden werden, wo keine sind, nur damit publiziert werden kann. In unserem Verständnis ist Publizieren ein Miteinander von Autor*innen, Journal und Reviewer*innen im Streben nach sauberer, reproduzierbarer und reflektierter wissenschaftlicher Erkenntnis.



Daher verbinden wir in unserem Journal Open Science Grundsätze und innovative Elemente des Peer-Reviews mit einer engmaschigen Begleitung der studentischen Autor*innen durch unser Editorial Team. Wir schaffen niederschwellige, facettenreiche Publikationsmöglichkeiten und ermutigen interessierte Studierende zur Präregistrierung (Preregistration), um ihre Forschungsideen bereits frühzeitig einem kritischen Review auszusetzen.

Hinter unseren Review-Strukturen steht ein neues Verständnis des Peer-Reviews: Um die wissenschaftliche Diskussion eines Artikels so früh wie möglich für alle zu öffnen, veröffentlichen wir eingereichte Arbeiten direkt als Preprint. Im Rahmen eines sog. Open Peer Reviews stellen wir die Entwicklung eines Artikels im Zuge des Reviewprozesses transparent dar, die ausgebildeten, studentischen Gutachter*innen werden namentlich erwähnt und wir ermöglichen das zeitlich unbegrenzte Feedback durch alle Mitglieder der Wissenschaftscommunity auf unserer Website (Public-Review).