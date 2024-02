BEM Onboarding #9: Häufig genutzte Abkürzungen und Begriffe

“Das SC2 der BUA hat im BEM-Kontext darum gebten, die Projekte BdP und JCed genauer vorzustellen. Könntest du dazu nochmal kurz mit EAF sprechen?”



So oder so ähnlich könnte eine Kommunikation im Team aussehen.

Damit du die vor allem von unserem Master of Abbreviations Dario entwickelten Abkürzungen knacken kannst, hier eine unvollständige Liste häufig genutzer Codes bei BEM:

BdP Editorialserie „BEM discovers Publishing“

(=teameigene Publikationen) BE Berlin Exchange BEM Berlin Exchange Medicine BUA Berlin University Alliance CK Crashkurs (Peer Review) EAF External Affairs und Finanzen EB Editorial Board EiC Editors in Chief ExB / BoD Vorstand (ehem. Executive Board / Board of Directors) FS Fellowship (Peer Review) HoAO Head of Academic Outreach HtPwBEM Workshop „How to Publish with BEM“ JC Journal Club JCed Edukatives Journal Club Format von BEM (sprich “Dscheiset”) JF Jour Fixe O&D Organization and Development PR/PRQ Peer Review (und Qualitätssicherung) S1 Section Medical Humanities S2 Section Basic & Translational Sciences S3 Section Clinical Sciences S4 Section Statistics SC Steering Committee (Arbeitsgruppen der BUA) SM Social Media TF Taskforce

Eine kurze Übersicht über die oft genutzte weitere Begriffe bei BEM: