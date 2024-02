BEM Onboarding #1: Gründer*innen-Video

Herzlich willkommen bei BEM!



Genial, dass du begeistert bist, dich bei Berlin Exchange Medicine zu engagieren!

Mit der folgenden Onboarding-Serie wollen wir dich mit allen wichtigen Gesichtern, Namen, Hintergründen, Ideen - kurzum allen notwendigen Informationen - versorgen, damit du so schnell wie möglich bei uns durchstarten kannst!

Den Anfang machen unsere Gründer*innen Anne, Dario und Felix mit einigen Worten zur Begrüßung:





BEM-Gründer*innen-Video (Mai 2022)





Die drei sprechen u.a. über die Philosophie und der Motivation hinter unserer Initiative. Es ist diese gemeinsame Idee, die uns alle im Projekt verbindet - unabhängig davon mit welchen persönlichen Zielen jemand ins Projekt startet, mit welchem Commitment jemand sich BEM widmet und in welcher Position jemand aktiv ist.

Wir allen bauen an dieser gemeinsamen Idee mit und formen sie, mit jedem neuen Teammitglied wird sie besser, größer und bunter - aus der Idee von dreien ist wunderbarerweise eine gemeinsame Vision von Vielen geworden.



Die Grundlage dieser Idee bleibt gleich und wird von gemeinsamen Zielen und Idealen gebildet, die wir in unserem Mission Statement ausformuliert haben: [add Mission Statement]