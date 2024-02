BEM Onboarding #10: BEM-Email!

Zum Abschluss dieses Onboardings ist es Zeit für die Einrichtung deiner eigenen BEM-Emailadresse!



Wie du im Verlauf des Onboardings vielleicht bemerkt hat, hat jedes Teammitglied eine eigene BEM-Emailadresse und Emailsignatur, die wir bei jeder Email-Kommunikation im BEM-Kontext nutzen.



Die Bereitstellung übernimmt genialerweise unser Team Technical Infrastructure.

Um den Prozess so einfach und schnell wie möglich zu machen, kopiere bitte in diesem Ordner das LEERE FORMULAR, benenne es nach deinem Vor- und Nachnamen und fülle es entsprechend den Hinweisen im Dokument aus. Anschließend schicke bitte einen Hinweis auf das Dokument an [email protected]



Falls du dir bei der Bezeichnung deiner Position im Team nicht sicher bist, frage jederzeit gerne bei den Editors-in-Chief ([email protected] oder Fatih Yalcin und/ oder Niklas Rutsch auf Teams) oder dem Vorstand ([email protected] oder Felix Hambitzer auf Teams) nach!



Vom Team Digitale Infrastruktur erhältst du dan eine E-Mail mit deinen Log-In Informationen sowie alle wichtigen Informationen zur Einrichtung der Signatur. Die Anleitungen dazu sind auch hier verlinkt



Einrichtung der BEM-Emailsignatur in Outlook:







Einrichtung der BEM-Emailsignatur in AppleMail:

Einrichtung der BEM-Emailsignatur online:



Bei Problemen bei der Einrichtung melde dich jederzeit beim Team Digitale Infrastruktur



Viel Freude mit deiner neuen BEM-Emailadresse und Emailsignatur!