[DEU] Vorwort der Editors in Chief

Liebe*r Leser*in,

die Veröffentlichung unserer ersten Ausgabe ist ein weiterer Meilenstein in unserer Mission als erstes studentisch-geführtes Journal, Think-tank und Ausbildungsplattform in den Gesundheits- und Lebenswissenschaften. Diese erste Ausgabe ist ein inspirierender Beweis dafür, dass es sich lohnt, studentische Forschung in den Mittelpunkt zu rücken.

Vor allem aber widmen wir diese Ausgabe unserer Gemeinschaft von Autoren*innen und Gutachtern*innen, die mit ihren Artikeln, Reviews und Empfehlungen einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Ermöglicht wird dies uns nur durch unser starkes Netzwerk von Partnern*innen und Mentoren*innen. Erfahre im Laufe der Ausgabe mehr über ihre Meinungen und über die Mission unserer Berlin Exchange Partner.

Entdecke anhand unserer Meilensteine, wie man ein studentisches Journal in den Gesundheits- und Lebenswissenschaften gründet und betreibt. Unsere Mission hat uns dazu veranlasst, eine große Anzahl wissenschaftlicher Ausbildungsressourcen zu entwickeln, von Review-Kursen bis hin zu Online-Tutorial-Programmen für Statistik. Erfahre, wie wir unsere Mission mit unseren edukativen Journal Clubs in die Praxis umsetzen oder in die "Statosphäre" reisen.

In dieser Ausgabe wollen wir die verschiedenen Facetten studentischer Forschung beleuchten und die Herausforderungen einer Open-Science-Zeitschrift aufzeigen. Unsere Ausgabe ist ein Plädoyer für Open Science; anhand unseres Fellowship-Programms zeigen wir wie wir dieses Bewusstsein unter Studierenden verbreiten.

Diese Ausgabe beinhaltet Editorials, die von unserem BEM-Team verfasst und kuratiert wurden, sowie begutachtete Original-Forschungsartikel aus unserem Netzwerk von Nachwuchsforschenden. Neben diesen traditionellen Forschungsartikeln finden sich Erfahrungsberichte und Perspektiven von Studierenden und Wissenschaftlern*innen aus erster Hand.

Als Redaktion sind wir besonders stolz auf die Publikation von studentischen Originalarbeiten über Onkologie, humanitäre Herausforderungen, translationale klinische Forschung und die Integration von Apps und Data Science in die Medizin.

Am Ende liegt es an unserem exzellenten Team von ambitionierten und rigorosen Studierenden, ohne die wir unsere Mission nicht hätten umsetzen können. Werft unbedingt einen Blick hinter die Kulissen, auf diejenigen, die die Plattform und Zeitschrift des Student Network for Open Science (NOS, vormals Berlin Exchange Medicine) aufgebaut haben und dieses vollständig ehrenamtliche Projekt ermöglichen.

Viel Spaß beim Lesen von Originalartikeln und Perspektiven sowie dem Begleiten unserer Reise als studentische Plattform der Gesundheitswissenschaften!

Niklas Rutsch und Fatih Yalcin